Europei U21, lunedì Portogallo-Italia. Dalot: "In Serie A ho imparato la loro tattica e cultura"

Lunedì (ore 21) spazio ai quarti di finale degli Europei Under 21, l'Italia affronterà a Lubiana il Portogallo. Diogo Dalot ha parlato dal ritiro della selezione lusitana: "La selezione italiana è sempre forte e, aver potuto giocare in Italia, mi porta la conoscenza dell'aspetto tattico e culturale dei suoi giocatori. È una squadra molto forte tatticamente, che cercherà di sfruttare gli errori che potremmo fare. Sappiamo che dobbiamo essere preparati per tutti i possibili scenari per novanta minuti o più".