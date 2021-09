Fiorentina, possibile cambio ruolo per Castrovilli: Italiano lo studia da esterno alto

Possibile nuovo ruolo in vista per Gaetano Castrovilli. Come riportato dal Corriere Fiorentino, dopo un finale di stagione difficile era tornato a sorridere ma ora è arrivato un nuovo affaticamento muscolare del quale avrebbe fatto volentieri a meno, anche se non è nulla di grave. In campo però nel ruolo di mezzala sinistra c'è Maleh che sta spingendo forte, per questo Italiano sta valutando di utilizzare Castrovilli come esterno alto.