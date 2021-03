Frey: "L'Inter può fare pochi passi falsi, contro l'Atalanta gara complicata da interpretare"

Che partita sarà quella tra Inter e Atalanta in programma questa sera a San Siro? A questa domanda ha risposto l'ex portiere Sebastien Frey ai microfoni di InterTV: "L'Inter di passi falsi ne può fare veramente pochi. Sarà una bella partita perché l’Inter è una squadra che ha talenti individuali, mentre l’Atalanta è una di quelle che gioca meglio in Serie A ormai da diversi anni e non è più una sorpresa - dice l'ex portiere -. Credo che sarà una partita bella da vedere, ma complicata da interpretare per entrambe le squadre. Ho visto anche un Ilicic un po’ criticato dall’allenatore, ma ha dimostrato di poter fare la differenza. L’Inter dovrà essere forte e concreta in fase difensiva per poi ripartire e dare le oppurtunità ai campioni che ha davanti".