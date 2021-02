Granada, Montoro avverte il Napoli: "Vogliamo batterli, per noi è appuntamento storico"

ìIl Granada presenta la sfida al Napoli nei sedicesimi di Europa League

"Possiamo giocarcela, per noi è un appuntamento storico. Vogliamo dimostrare di essere una grande squadra". Parla così Angelo Montoro, centrocampista del Granada, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Napoli nei sedicesimi di Europa League: "Abbiamo voglia di giocarcela, c'è l'ambizione per giocare al meglio questa gara. Faremo di tutto per renderli felici".

Che cosa rappresenta per la squadra la gara contro il Napoli?

"Sappiamo da dove veniamo e cosa abbiamo raggiunto. Io e miei compagni abbiamo voglia e ambizione, sappiamo che è una gara difficile ma vogliamo vincere. Tutti in questa squadra vogliono vincere, sappiamo che la qualificazione si gioca in due gare".

Qual è il giocatore che più temi nel Napoli?

"Non mi sento di fare un solo nome, è tutta la squadra nel suo insieme che ha giocatori di spessore. Forse a livello personale mi sentirei di nominare Fabiàn, ma mi focalizzerei sull'insieme".

Che emozioni ci sono in vista di questa gara?

"Abbiamo grande entusiasmo ma abbiamo anche i piedi per terra. Viviamo lo sforzo quotidianamente, siamo perfettamente com'è la realtà che stiamo vivendo".