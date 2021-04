H.Verona-Fiorentina, i convocati di Iachini: convocato Milenkovic nonostante la squalifica

Beppe Iachini ha diramato la lista dei convocati della Fiorentina in vista della sfida di domani contro il Verona al Bentegodi. Non recupera Kokorin, mentre tra gli assenti figura Borja Valero. Figura in lista anche Milenkovic, nonostante il giocatore sia squalificato e dunque non potrà scendere in campo con i compagni, con l'intento di fare gruppo per una partita delicata e importantissima per i viola. Ecco la lista completa:

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano

Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Malcuit, Quarta, Milenkovic, Maxi Olivera, Pezzella, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar

Attaccanti: Callejon, Kouamé, Montiel, Ribery, Vlahovic