Il numero 2 dell'UE Timmermans tifa Roma: "Ora l'Ajax, poi vinciamo l'Europa League. Daje!"

Il sito ufficiale della Roma propone un'intervista a Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione Europea, numero due del governo dell'Unione subito dietro Ursula von der Leyen. Nonostante la sua nazionalità olandese, è un tifoso giallorosso: Sono due squadre che giocano a viso aperto. La Roma sa fare calcio a un livello incredibile, ma le manca un po’ di costanza di rendimento. L’importante è che non abbassi quindi l’asticella. Se ci riuscirà, il doppio impegno con l’Ajax non dovrebbe rivelarsi troppo complicato”.

Ci descrive l’Ajax che si troverà di fronte la Roma, l’8 aprile?

“Il reparto chiave è il centrocampo. Gravenberch, 19 anni, ha un grande talento e una grande visione di gioco. Un altro elemento fondamentale lì in mezzo è Klaassen. E il terzo giocatore da tenere sott’occhio è Tadic. È un attaccante molto pericoloso. In difesa, i due argentini Martinez e Tagliafico hanno spesso la tendenza ad avanzare. La Roma potrebbe quindi avere delle possibilità di prendere in contropiede la difesa dell’Ajax”.

In percentuale, quante probabilità ha la Roma di passare il turno?

“Una Roma in forma ha il 60% di qualificarsi”.

A Bruxelles le capita mai di discutere di Roma?

“(Timmermans ride, ndr) Io parlo sempre di pallone con i politici italiani. Il calcio non è solo uno sport: è uno stile di vita. Con il calcio ci si identifica”.

E con Draghi (tifoso, romanista)?

“Sì. L’ultima volta abbiamo parlato del cambio di proprietà della Roma”.

Quali sono, secondo lei, i giocatori chiave di questa Roma?

“Il calciatore che amo di più è Spinázzola (Timmermans lo pronuncia proprio così, con l’accento sulla a, ndr). Questo ragazzo ha un talento e una velocità incredibili. È un calciatore di classe superiore”.

Anche Karsdorp sta facendo una bellissima stagione. Se lo aspettava?

“Sì. Ha un talento enorme. Ha sofferto tanto, è stato condizionato da un infortunio all’inizio della sua esperienza romanista. In tanti pensavano che non sarebbe riuscito a ritornare così forte. E invece ora sta giocando a ottimi livelli. Spinazzola e Karsdorp sono i calciatori del futuro: rapidi e pericolosi in fase offensiva, ma sanno curare anche quella difensiva. Anche l’Ajax ha un paio di elementi come Karsdorp. Per Rick, che proviene dal Feyenoord, sarà una sorta di derby. In Olanda, Ajax-Feyenoord è equiparabile a Roma-Lazio”.

Concludiamo con un messaggio: cosa vuole dire ai giocatori della Roma, in vista della doppia sfida con l’Ajax?

“Ragazzi, vincere l’Europa League sarebbe un sogno. Forza Roma. Daje”.