Juventus, l'ex Causio esalta Chiesa: "Devastante, sa usare destro e sinistro"

'La Juventus ha dimostrato di essere più forti'

(ANSA) - TORINO, 07 GEN - "Quando punta l'avversario è devastante, sa usare il destro e il sinistro allo stesso modo e ha ancora ampi margini di miglioramento: se devo trovargli un difetto, posso dire che probabilmente è un po' meno preciso del papà": così Franco Causio, ex giocatore della Juventus, su Federico Chiesa, grande protagonista del 3-1 dei bianconeri a San Siro contro il Milan. "E' importante non solo per il suo club, ma anche per la Nazionale - ha aggiunto 'Il Barone' - e già da tempo è nel giro della Nazionale: penso che il suo ruolo ideale sia quello, sulla fascia destra". I colpi in entrata dell'estate stanno cominciando a dare i loro frutti: "Spesso si critica il lavoro dei dirigenti, ora però bisogna fare i complimenti a Paratici e a tutta la società - ha detto ancora Causio - perché tutte e tre reti di ieri sera sono arrivate dai nuovi acquisti: non solo da Chiesa, anche da Kulusevski e McKennie che hanno confezionato il tris". La Juve, dunque, ha mandato un messaggio chiaro al campionato: "I bianconeri hanno dimostrato di essere più forti, e non dimentichiamoci che hanno giocato senza Ronaldo, il portoghese praticamente non si è visto" ha concluso Causio. (ANSA).