L'ex Juventus Ruben Olivera lascia il calcio giocato: "Ho un problema cardiaco. Farò l'allenatore"

Addio al calcio giocato per Ruben Olivera, centrocampista uruguaiano con un passato in Serie A con le maglie di Juventus, Sampdoria, Genoa e Fiorentina ed esperienze all’estero a Madrid, oggi all’Aprilia in Serie D. Attraverso i canali ufficiali del suo club il classe 1983 ha raccontato i motivi del suo ritiro: “Ho decido di lasciare il calcio giocato non per mia diretta volontà ma per un problema cardiaco che mi è stato diagnosticato tre settimane fa. Per la passione che ho per il calcio, però, non me la sento di chiudere in questo modo: per questo ho deciso di intraprendere la carriera di allenatore”.