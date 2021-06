live Coronavirus, da oggi stop alla mascherina all'aperto. Speranza: "Italia zona bianca"

23.16 - Vicepres. Commissione Europea torna sulla questione: "No alle finali di Euro 2020 a Wembley" - Continuano le discussioni tra Regno Unito, UEFA e Unione europea attorno alle fasi finali di Euro 2020 in programma a Wembley. Il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, è intervenuto di fronte al Parlamento comunitario tornando sulla questione: "Non ne abbiamo discusso in Commissione, non spetta a noi ma all’UEFA decidere. Tuttavia, quello che penso io a titolo personale è questo: vorrei condividere con voi i miei dubbi sulla possibilità di organizzare le finali e le semifinali a Wembley in uno stadio pieno nel momento in cui il Regno Unito limita gli spostamenti dei propri cittadini verso l’Ue".

20.20 - Protezione Civile, il bollettino: 389 nuovi contagiati (-2.478 positivi rispetto a ieri). 28 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 75.861 tamponi e individuati 389 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 54.682, 2.478 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 28 persone affette da Coronavirus per un totale di 127.500 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 54.682

Deceduti: 127.500 (+28)

Dimessi/Guariti: 4.076.274 (+2.839)

Ricoverati: 2.012 (-25) di cui in Terapia Intensiva: 289 (-5)

Tamponi: 71.207.555 (+75.861)

Totale casi: 4.258.456 (+389, +0,01%)

13.59 - Speranza: "Oggi giorno bello, tutta Italia zona bianca" - "Oggi è un giorno bello perché tutto il nostro Paese da oggi è in area bianca e possiamo permetterci qualche libertà in più, ma dobbiamo continuare sulla strada della prudenza e della cautela perché la battaglia non è ancora vinta, il virus circola ancora in maniera significativa, siamo molto attenti con le varianti e a quello che sta accadendo in altri paesi in Europa e nel mondo, quindi è giusto continuare con questo percorso di gradualità facendo un passo alla volta ma con grandissima attenzione". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a margine di un'iniziativa a Prato.

11.14 - Stop alla mascherina - Via la mascherina all’aperto, se non c’è il rischio di assembramenti. Da oggi in Italia cade un obbligo simbolico e si torna indietro di oltre un anno, al marzo 2020, quando chi era fuori e isolato poteva non indossare il dispositivo di protezione. La nuova regola arriva in un momento di bassissima circolazione del virus in un’Italia ormai tutta bianca ma anche di preoccupazioni per la variante Delta e per quello che sta provocando in Paesi con una campagna vaccinale più estesa della nostra.

LUNEDÌ 28 GIUGNO