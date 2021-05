LIVE TMW - Coronavirus: Tokyo 2020, Bach rimanda visita. Cambia la sede della finale di Champions?

live Coronavirus: Tokyo 2020, Bach rimanda visita. Cambia la sede della finale di Champions?

23.05 - La sede della finale di Champions League a rischio cambio - Secondo quanto riportato da Sky Sports la finale tutta inglese fra Manchester City e Chelsea potrebbe portare la UEFA a optare per Wembley, anche per motivi di sicurezza legati agli spostamenti che ridurrebbero al minimo la possibilità di contagio da Covid-19. Il Governo del Regno Unito per questo motivo si incontrerà con la UEFA e la FA per discutere della situazione e una decisione potrebbe essere presa domani. Non è da scartare un atto conclusivo nuovamente a Lisbona, come un anno fa. Ricordiamo che la sede originale prescelta è Istanbul, che avrebbe già dovuto ospitare l'edizione 2019/20.

22.22 - Tokyo 2020, Bach rinvia la visita al Giappone - La visita del presidente del Comitato Olimpico internazionale, Thomas Bach, in programma a metà maggio in Giappone, è stata ufficialmente posticipata. Lo ha riferito il comitato organizzatore, indicando come motivo l'estensione fino al 31 maggio dello stato di emergenza nella capitale e in altre 13 prefetture del Paese, e l'ascesa dei contagi di Covid.

21.40 - Vaccini anti-Covid, al via prenotazioni per gli over 50 - Oggi, lunedì 10 maggio, su disposizione del commissario straordinario all’emergenza Figliuolo sono partite in Italia le adesioni alla campagna vaccinale per la fascia d’età tra 50 e 59 anni. In alcune regioni si è registrato un boom di prenotazioni, altre sono più indietro e si comincerà tra qualche giorno.

20.23 - Domani mattina cabina regia a Palazzo Chigi - Domani alle 11:30 è prevista a Palazzo Chigi la cabina di regia con il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza per fare il punto sulla situazione Covid.

18.55 - Prima dose di vaccino per Fabio Cannavaro - L'allenatore del Guangzhou FC, club che milita in Chinese Super League, ha ricevuto oggi la prima dose del vaccino cinese contro il Covid-19. A svelarlo è stato lo stesso campione del mondo del 2006 tramite i propri profili social: "Finalmente prima dose del vaccino fatto! Grazie Cina!", ha scritto Cannavaro.

17.43 - I numeri della pandemia in Italia - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 130.000 tamponi e individuati 5.077 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 373.670, 10.184 in meno in rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 198 persone affette da Coronavirus per un totale di 123.031 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 373.670 (-10.184)

Deceduti: 123.031 (+198)

Dimessi/Guariti: 3.619.586 (+15.063)

Ricoverati: 17.585 (-27) di cui in Terapia Intensiva: 2.158 (-34)

Tamponi: 61.227.024 (+130.000)

Totale casi: 4.116.287 (+5.077, +0,12%)

LUNEDÌ 10 MAGGIO