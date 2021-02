live Milan, Pioli: "Cambio modulo? Valuteremo tutte le scelte migliori"

vedi letture

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, parla in conferenza stampa dallo stadio San Siro dopo la partita contro l'Inter. Segui le parole dell'allenatore rossonero con il live su TMW.

Ore 17.50 inizia la conferenza di Pioli

Zero gol fatti e 5 subiti nelle ultime due di campionato, Milan in calo? "Settimana non positiva, nella gara di oggi a parte i primi 15 minuti penso che si sia visto un buon Milan. Siamo dispiaciuti del risultato, ma dobbiamo uscire con fiducia per fare bene il prima possibile".

Sostituzione Ibrahimovic scelta tecnica? "Ha avuto un crampo al polpaccio. Era in difficoltà nel correre e abbiamo proferito sostituirlo".

Errori in difesa? "Quando i risultati sono negativi tutta la squadra deve lavorare meglio. Poi dopo che siamo andati in svantaggio la gara è diventata subito difficile".

Cambio di modulo? "Valuteremo tutte le scelte migliori per le prossime gare".

Ore 17.53 finisce la conferenza di Pioli