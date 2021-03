live Milan, Pioli: "Leao? Nessuna bocciatura. Gara non positiva"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, a breve parla in conferenza stampa dopo la sfida a San Siro contro l'Udinese. Segui le parole dell'allenatore con il live su TMW.

Ore 23.33 inizia la conferenza di Pioli

Bastano le assenze a giustificare la prestazione di stasera? "No. E' stata una prestazione non positiva, non la migliore possibile. Abbiamo giocato con poco ritmo e intensità"

Come giudica la prestazione di stasera? "Milan che ha fatto la partita ma è stato poco efficace dentro l'area. Con più scaltrezza avremmo potuto fare più male gli avversari"

Come si spiega il calo di questa seconda parte di stagione? "La stagione è in un momento importante ed è colma di impegni. La squadra deve guadagnare in fiducia e deve ritrovare la condizione al 100%"

La prestazione di questa sera boccia Leao nel ruolo di prima punta? "Non ci sono bocciatura da fare. Ci sono valutazioni da fare e partite da giocare. Sicuramente è un attaccante che agisce meglio in altre posizioni ma che può dare comunque tanto alla squadra"

Ore 23.35 finisce la conferenza di Pioli