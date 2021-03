Milan, Castillejo e Kalulu titolari in Serie A dopo oltre un mese

Alessio Romagnoli si riprende il posto al centro della difesa dopo essere stato escluso dalla partita contro la Roma per scelta tecnica, in favore di Tomori. Nonostante la buona prova, l'inglese siede in panchina. Come previsto Kalulu prende il posto di Calabria sulla corsia destra, a centrocampo con l'assenza di Bennacer avanti con la coppia Tonali-Kessié. Castillejo vince il ballottaggio contro Saelemaekers: lo spagnolo non giocava una partita in Serie A da titolare da oltre un mese, precisamente dal 23 gennaio (come Kalulu), nella partita persa contro l'Atalanta. L'infortunio di Calhanoglu ridà a Brahim Diaz una maglia da titolare. Leao sarà la punta a sostituire Ibrahimovic, con Mandzukic ancora infortunato.