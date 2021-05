Milan, mai così tanti punti dall'anno di Allegri stagione 2012-13

vedi letture

Nuovo traguardo del Milan, evidenziato da Opta. I rossoneri non ottenevano almeno 69 punti in una stagione di Serie A dalla stagione 2012/13. Allora furono 72, ma a fine torneo. E bastarono per il terzo posto in classifica, valido per l'accesso ai preliminari di Champions League.