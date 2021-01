Napoli, Di Lorenzo volta pagina: "Perdere una finale fa male, ma pensiamo agli altri obiettivi"

All'indomani della sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha affidato ai suoi profili social il commento della partita: "Perdere una finale fa male, ma non c’è tempo di soffermarsi su come è andata. Si volta subito pagina e si lavora per raggiungere i nostri obiettivi", il post dell'ex Empoli sui social.