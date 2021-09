Nela: "Alla Roma serviva uno shock e con Mou è arrivato. Scudetto? Vedremo dopo il derby"

L’ex difensore della Roma Sebino Nella parla così ai microfoni di NSL Radio, soffermandosi sulle ambizioni della formazione giallorossa in questa stagione: “Questa città aveva bisogno di uno choc ed è arrivato con Mourinho - ha esordito -. E poi i risultati si sono già visti: questo è un buonissimo gruppo. Per le questioni tattiche, il bel gioco, servirà tempo. Non mi aspettavo l’ingaggio di Mourinho: certo mi auguravo una cosa simile, la auspicavo. Sarà una bella annata per la capitale: non sottovalutiamo nemmeno la Lazio. Sarri è un gran colpo. Gli obiettivi della Roma? Quando non parti favorito, dipende molto anche dalle tue avversarie. Per quello che ho visto mi sembra che possa essere un campionato equilibrato, dove se la possono giocare almeno 4-5 squadre, sono tutte sullo stesso livello. Ecco perché quest’anno la differenza possono farla gli allenatori. La Roma da questo punto di vista è un passo avanti: capiremo di che pasta è fatta dalla sesta in poi. Dopo il derby per capirsi".