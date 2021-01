Petrelli saluta la Juventus: "Grazie al Genoa e alla Reggina per aver creduto in me"

vedi letture

Da oggi Elia Petrelli è un giocatore della Reggina. L’attaccante arriva in prestito dal Genoa. Il giocatore, sui propri social, ha parlato così della sua nuova avventura dopo essere arrivato in rossoblu dalla Juventus nell’ambito dell’affare Rovella: “Si è appena chiuso un capitolo importante della mia vita, durato 4 anni e mezzo - ha esordito -. Avevo 15 anni. Da Cesena a Torino. Lontano da famiglia e amici per inseguire il mio sogno. Voglio ringraziare tutte le persone che ho incontrato in questo pezzo di vita alla Juventus, in particolare quelle che mi sono state vicine, che mi hanno insegnato qualcosa e che mi hanno aiutato a crescere come giocatore ma soprattutto come ragazzo e come uomo. Dopo 4 anni e mezzo si volta pagina, guardando sempre avanti, senza rimpianti, scorgendo all’orizzonte una doppia nuova avventura nella quale non vedo l’ora di tuffarmi con tutto me stesso e con tutta la carica di questo mondo. Voglio ringraziare il Genoa, un club storico e glorioso che ha puntato in maniera importante su di me. Voglio ringraziare la Reggina, che in questi mesi mi darà l’opportunità di crescere ancora, di misurarmi con un campionato difficile, soprattutto di sbagliare e di migliorare. Non vedo l’ora di indossare la maglia amaranto e dare tutto per lei. Sempre continuando ad inseguire i miei sogni e i miei obiettivi”.