Rashford nella 30 Under 30 di Forbes Europe per il 2021: è l'unico calciatore maschio

Ieri decisivo in campo, oggi premiato da Forbes. Momento d’oro dentro e fuori dal campo per Marcus Rashford, attaccante del Manchester United insignito del MBE a ottobre dell’anno scorso per la sua campagna contro la povertà infantile in UK. Proprio per questo motivo, la stella dei Red Devils è stato inserito nella 30 under 30 Europe 2021 di Forbes, categoria Sports & Game: si tratta della classifica redatta dalla prestigiosa rivista, che ogni anno stila un elenco dei giovani da seguire per il futuro del Vecchio Continente. In questo caso a livello sportivo (ma games è categoria amplissima, per esempio figura anche il vicepresidente di un social come Twitch). Nessuna motivazione calcistica: “Nel 2020 ha raccolto oltre 20 milioni di sterline - si legge su Forbes - e ha spinto il governo britannico a riforme che hanno garantito a 1,7 milioni di bambini l’accesso a fonti di cibo”. Rashford è l’unico calciatore maschile presente nella graduatoria di quest’anno, di cui è anche il frontman: gli fanno compagnia le colleghe Lucy Bronze (Manchester City) e Pernille Harder (Chelsea). Unica italiana, per la cronaca, la pallavolista Paola Egonu. Nel 2020 l’unico calciatore maschile scelto era stato Hector Bellerin per il suo impegno nelle tematiche ambientali.