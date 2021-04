RBN - Cucchi: "La Juve non dovrebbe prescindere da Dybala. CR7 valore aggiunto"

"Up & Down" con Luca Cavallero e Giulia Borletto. Ospiti: Riccardo Cucchi (Radio Rai).

Intervistato da Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down', il giornalista di Radio Rai Riccardo Cucchi analizza così il momento della Juventus: "Morata? Non ho notizie di prima mano, ma ho l'impressione che sia una di quelle opzioni su cui la Juventus sta riflettendo, non perché non valga ma perché penso che la Juve abbia bisogno di un attaccante di maggiore prolificità. Ma si tratta solo di una mia impressione".

Su Pirlo: "È stata una scelta non priva di rischi, penso che in troppi abbiamo pensato che fosse già pronto per fare l'allenatore, ma penso non l'abbia pensato lui per primo. Sapeva che sarebbe stato un percorso complicato, per diventare un grande allenatore serve tempo e anche per questo lui si dà un 6. Ha pagato dei costi inevitabili legati all'inesperienza".

Su Dybala: "La Juventus del futuro non dovrebbe prescindere da Dybala. Quest'anno è stato sfortunato, ma credo che la Juventus farebbe bene a continuare a puntare su di lui".

Su Cristiano Ronaldo: "Il problema è di chi non ce l'ha. Sono un suo estimatore, è riuscito a crescere con grande applicazione e a diventare quello che è diventato. Non si può pensare a lui come un problema ma come un valore aggiunto".

Su Chiesa e Kulusevski: "Chiesa sta funzionando bene perché sta giocando nel ruolo a lui congeniale, erano anni che non lo vedevo giocare come quest'anno. Credo che alle qualità si sia aggiunto il temperamento, la grinta e la gioia di giocare con la maglia bianconera. Su Kulusevski, io ho una personale convinzione: è un giocatore giovane che è passato dal Parma alla Juventus, sentendo il peso enorme della maglia bianconera. Ha bisogno di crescere e maturare, forse non sempre è stato schierato nel ruolo a lui congeniale. Forse bisognerebbe puntellare il centrocampo per sfruttare meglio anche lo svedese".

