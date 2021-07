Riparte la tabella calciomercato attiva h24

vedi letture

In concomitanza con la riapertura del calciomercato, torna attiva la tabella trasferimenti in tempo reale della serie A. Una guida indispensabile per seguire ogni movimento del mercato estivo, anche oltre la scadenza del trentuno agosto.

L'archivio delle scorse edizioni rimane come sempre consultabile in alto a sinistra.

La dicitura "Fine prestito" indica unicamente i giocatori acquistati a gennaio e rientrati ora alla base. I prestiti con obbligo di riscatto sono considerati trasferimenti a titolo definitivo. Tutte le operazioni riguardano i calciatori nati entro il 2003.

La tabella comprende al momento anche la Salernitana, in attesa che venga definita la situazione del club campano. Se quest'ultimo per le note vicende non dovesse ottenere l'iscrizione alla massima serie, verrà sostituito con la società ripescata.