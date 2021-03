Rizzitelli: "Fonseca bravissimo a gestire Dzeko e Mayoral. Lo spagnolo utile quando gioca"

Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante della Roma, nello studio di Roma Tv parla del tema tattico della sfida di questa sera tra giallorossi e il Napoli: “Mario Rui e Hysaj fanno fatica in diagonale, una chiave sarà attaccare alle spalle dei centrali. Pedro fa fatica ad andare in profondità, Dzeko dovrà uscire molto per allontanarsi dai centrali che sono forti fisicamente, per lanciare gli esterni, che dovranno essere bravi ad attaccare sulle fasce. La staffetta Mayoral-Dzeko è gestita benissimo da Fonseca. Mayoral si è sentito titolare e la pressione si è fatta sentire, stando 6-7 partite senza gol. Una volta rientrato Dzeko Mayoral ha avuto meno pressione e ha ripreso a segnare. Deve essere a disposizione con il sorriso, quando subentra il suo lo fa sempre".