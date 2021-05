Sampdoria, tutti a disposizione tranne Tonelli. Bereszynski in permesso concordato

Sotto il Sole di Bogliasco, la Sampdoria prosegue la preparazione alla sfida interna con il Parma, ultimo atto del campionato. Sul campo del “Mugnaini” - si legge nella nota ufficiale del club - Claudio Ranieri e il suo staff hanno diretto un allenamento incentrato su reattività, con esercitazione tecnica e tattica finalizzata al tiro in porta. Alla seduta hanno preso parte tutti gli elementi della rosa ad eccezione di Lorenzo Tonelli, che si è sottoposto esclusivamente a terapie al fine di smaltire i problemi alla coscia destra, causati dalla contusione rimediata con lo Spezia. Assente Bartosz Bereszynski in permesso concordato in seguito alla convocazione con la Polonia in vista di Euro 2020.