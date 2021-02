Shomurodov, Pjaca e Masiello. Il Genoa tenta il triplo recupero per la gara contro il Torino

Ripresi gli allenamenti ieri pomeriggio dopo il 2-1 sul Napoli e la domenica di riposo, il Genoa tenta il recupero di Shomurodov, Pjaca e Masiello per la gara contro il Torino. I tre, non convocati con gli azzurri e alle prese con affaticamenti muscolari, stanno migliorando e puntano infatti ad esserci col Toro. Il croato - sottolinea Il Secolo XIX - dovrebbe farcela certamente ma pure gli altri due hanno buone chance. Primi passi in gruppo per Cassata e Zapata ma per rivederli tra i convocati bisogna attendere ancora un po'.