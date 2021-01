Supercoppa alla Juventus, Chiellini: "Bene il primo trofeo, ma non fermiamoci"

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - "La reazione necessaria per conquistare il primo titolo della stagione. Ed ora non fermiamoci!": Giorgio Chiellini festeggia così, su Instagram, il successo in Supercoppa Italiana contro il Napoli, battuto 2-0. "Un altro pezzo di argenteria con questa squadra", scrive il portiere Wojciech Szczęsny. Danilo, invece, fa una dedica speciale: "Questo trofeo lo dedico al nostro gruppo, a tutti i nostri compagni che non sono potuti scendere in campo, ma che ci hanno aiutato ad essere qui, e ai nostri tifosi. Questo dev'essere il nostro momento di svolta". C'è anche chi è alla prima vittoria con la Juventus, come Weston McKennie: "Le parole non possono descrivere la sensazione di poter finalmente alzare un trofeo. Speriamo sia il primo di tanti altri", il messaggio social del centrocampista americano. (ANSA).