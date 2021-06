Tare su inchiesta di Report: "Assolutamente estraneo alla società rispetto al quale non è titolare di alcun interesse diretto e indiretto"

Il DS della Lazio Igli Tare ha risposto in una nota diffusa dai suoi legali all'inchiesta di Report (RAI3) che lo ha coinvolto in alcune vicende tra cui quella di una società albanese proprietaria di sale giochi:

"assolutamente estraneo alla società rispetto al quale non è titolare di alcun interesse diretto e indiretto".

Tare smentisce categoricamente un altro passaggio dell’inchiesta, il tentativo di acquistare la società da parte del clan Martiradonna, "operazione di cui - dicono i suoi legali in una nota - ignora qualsiasi informazione".

Una posizione che ha portato il dirigente laziale a diffidare “Report” dalla messa in onda.