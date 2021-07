tmw radio Braglia: "Donnarumma? Dimostri ora di essere il migliore al Mondiale"

A dire la sua sulla vittoria dell'Italia a Euro 2020 è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia.

Ieri Donnarumma miglior giocatore del torneo:

"E' il portiere migliore in assoluto in prospettiva, non si possono cancellare quello che hanno fatto altri portieri in carriera. Nella sua giovane età ha l'opportunità di diventare il più forte al mondo, ma non lo è al momento. Lo dovrà dimostrare nel prossimo mondiale. Ad oggi ancora non lo considero tale, ha fatto un grande Europeo come Spinazzola e Jorginho".

Quale singolo l'ha sorpresa di più?

"Le note negative all'interno di un gruppo così si perdono. Non si può sminuire un risultato così eclatante. Mancini ha preso una Nazionale tanto vituperata ma l'ha trasformata portandola a questi risultati. Ha plasmato l'identità di giocatori che, molti dei quali, in Europa non c'erano mai stati. I giocatori si sono rivisti nei loro leader, portati nello staff da Mancini. Quell'identità di gruppo è racchiusa nell'abbraccio tra Mancini e Vialli".

Bernardeschi si è preso una grande rivincita:

"Io mi auguro che non venga ceduto, anche alla luce di come lo ha utilizzato Mancini. La Juventus ne ha fatti di errori, vedi la cessione di Spinazzola, credo che Bernardeschi debba essere rivalutato e può essere utile a questa Juventus. Se cedesse Ronaldo, farebbe un grande affare. E' un grande campione, ma questo Europeo ha fatto capire che i vari Mbappé e Ronaldo sono stati battuti dal collettivo".