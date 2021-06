tmw radio Brambati: "Juve con l'arrivo di Allegri parte già alla pari con l'Inter"

vedi letture

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato della sfida tra Italia e Austria agli ottavi di Euro 2020 e non solo.

Quale il rischio per l'Italia contro l'Austria?

"La loro forza è il ritmo, l'aggressività, anche l'organizzazione di gioco. Dal punto di vista tecnico. Dobbiamo avere paura di noi stessa. La partite la fai diventare facile con l'applicazione, l'attenzione. Siamo più forti e spero che questa forza si veda in campo".

Quali scelte a centrocampo?

"Io credo che Mancini metterà Verratti, per il tasso di qualità superiore e l'esperienza. Loro vogliono contenerci e poi ripartire, vedendo le dichiarazioni e la volontà di mettere marcature su Jorginho".

Delle big della Serie A chi deve lavorare di più sul mercato? E quali quelle più pronte?

"L'arrivo di Allegri ha spostato gli equilibri, la Juventus si è già rinforzata così. Con lui è già pari con l'Inter. Non basterebbe l'arrivo di Locatelli a centrocampo. Poi vedo Milan, Lazio e Roma. Donnarumma è stata una grave perdita per il Milan, manca per ora il sostituto di Calhanoglu. Sono curioso di vedere il mercato della Lazio di Sarri. L'Atalanta spero che quest'anno ci sorprenda in modo eclatante e arrivi a giocarsi lo Scudetto. Negli ultimi due anni una partita storta ha sempre inciso sulla rincorsa, l'anno prima contro la Juventus allo Stadium, lo scorso anno a San Siro contro l'Inter".

C'è un nuovo tecnico in una piazza che non la convince?

"Sono curioso che strada prenderà la Roma con Mourinho. Credo sia arrivato per la Champions, quindi sono curioso di cosa farà. Torna da vincitore con l'Inter, ora arriva su una panchina non facile. Lui è abituato ad ambienti caldi e Roma è caldissima".

Rui Patricio e Xhaka, questi alzano già il livello della Roma?

"Ho sentito anche del sondaggio della Roma per Demiral. Credo che Mourinho abbia le idee chiare, dobbiamo vedere se lo accontentano. Ha visto che ci sono reparti che necessitano di essere puntellati. Le indicazioni le sta dando e in modo corretto".