Bucchioni: "Juve in crisi se perde in Supercoppa. Roma, solo Allegri dopo Fonseca"

A commentare i fatti del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Juventus che rischia anche il quarto posto?

"Questa è la situazione. E' una stagione di transizione, lo si è capito da quando ha scelto l'apprendista Pirlo. Non ha un centrocampo adatto, esterni adattati. E poi ci sono squadre più avanti come rodaggio. Per me l'Atalanta pensa ancora più in grande che al quarto posto. Non dico che deve dimenticarsi lo Scudetto la Juve, ma ogni punto lasciato è pericoloso".

Il centrocampo poi è tra i punti più discussi:

"Che questo centrocampo fosse vecchio lo si sapeva da anni, ora si è cambiato tanto quest'anno. Manca un regista di ruolo, poi sono arrivati altri elementi che non sono all'altezza".

Stasera la Supercoppa. Che partita sarà?

"In caso di ko con il Napoli per la Juve sarebbe crisi profonda. Sarri ha pagato caro la sconfitta col Napoli lo scorso anno in Coppa Italia".

Che succede in casa Roma?

"Sono ancora un estimatore di Fonseca, che è stato massacrato troppo velocemente. Ha fatto cose buone, ho ancora dei dubbi sulle sue insistenze sul modulo che utilizza. Dovrebbe capire che servono dei correttivi quando sei in difficoltà. Ora è calata in tanti elementi, quindi devi per forza cambiare in corsa. Non riesce a interpretare certe difficoltà e non corregge certi errori. Se devi cambiare in corsa, c'è un solo nome: Allegri".