A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gigi Cagni.

Milan-Napoli partita importante. Gattuso potrebbe scendere in campo con il trio Osimhen-Insigne-Lozano. E' la scelta giusta per puntare al recupero Champions?

"Ha sempre avuto la possibilità di fare il 4-3-3 con i giocatori al completo. Ha i giocatori adatti, soprattutto gli esterni. L'importante sono i tre centrocampisti".

Juventus fuori dalla Champions:

"Quando vai in Champions sei lento e prevedibile, non hai il ritmo alto e gli altri ce l'hanno. Calcio sofisticato? Se la pensi così non ne vieni più fuori. Si parla sempre di sistemi di gioco ma non parliamo mai di come si fanno le barriere. Ronaldo? Non sa come si fanno le barriere perché non doveva esserci lui lì. Bonucci? Non sa come si fa il ruolo tecnicamente. Prima della partita ha detto una cosa, poi in campo ha fatto totalmente altro".

Szczęsny ha delle responsabilità?

"Certo. Vuol dire che non si sono mai allenati sulla barriera. Si fanno allenamenti su questi fondamentali. Se lo avessero fatto, non sarebbero andati uomini non adatti. Pirlo pensa che i giocatori sappiano. Non ha capito che deve partire dall'inizio con loro. Per lui certe cose erano normali perché era un giocatore forte, ma non tutti sono come lui".

Come mai si vedono meno sovrapposizioni sulle corsie?

"Perché non sanno insegnare certe cose. L'altra sera ha funzionato solo per poco il cross. Se non va più, devi trovare un'alternativa. O con l'uno contro uno con Chiesa e Cuadrado, altrimenti devi fare la sovrapposizione".