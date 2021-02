tmw radio Cerruti: "Milan oltre le sue possibilità. Il derby dirà molto sulle chance Scudetto"

Ad analizzare la Serie A e gli ultimi risultati a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Alberto Cerruti.

Milan, ko che fa male contro lo Spezia. Calo di tensione o altro?

"Non credo sia solo un fatto di concentrazione perché sarebbe grave. Il Milan aveva due settimane libere da impegni, ma non sono servite. Credo che i motivi siano altri. Credo sia andato al di sopra delle sue possibilità. Un giudizio definitivo sarà possibile darlo nelle prossime settimane. Il derby darà qualche risposta in più".

Giusti i commenti negativi sui rossoneri?

"Un conto è giudicare la partita de La Spezia e un conto è giudicare il percorso in campionato. Nessuno si poteva aspettare un Milan in testa fino alla seconda di ritorno. Sono solo giudizi positivi. Se arrivasse quarto sarebbe una grande delusione ma anche una grande soddisfazione visto come partita prima dell'inizio del campionato. La realtà dice che l'Inter è la squadra più forte e in testa e il Milan è secondo e outsider che può giocarsi lo Scudetto".

Come vede la lotta Scudetto?

"Napoli, Atalanta e Lazio sono fuori, perché davanti hanno 4 squadre. La Juventus ha dimostrato troppa discontinuità, quindi si giocano lo Scudetto Milan e Inter".

Molti allenatori isterici nei confronti degli arbitri ultimamente. Come se lo spiega?

"E' sempre stato così, con piacevole e rare occasioni, come Liedholm o Ancelotti, ma anche Zoff e Pioli. Oggi è lui la splendida eccezione di questa Serie A".

Come vi spiegate i 4 pareggi consecutivi del Torino dopo l'arrivo di Nicola?

"E' stato sopravvalutato in partenza l'organico del Torino. Era meglio partire diversamente, i pareggi sono mezze sconfitte. Se pareggi sempre vai in Serie B".