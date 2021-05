tmw radio Cucchi: "Inzaghi-Lazio, spero si trovi l'accordo. Conte-Real, perché no?"

Il giornalista Riccardo Cucchi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sui temi di giornata.

Lazio, Inzaghi ha ricevuto una chiamata anche dall'Inter. Cosa accadrà?

"E' un bel puzzle. Pare evidente che il valzer delle panchine è uno degli aspetti più interessanti ora, visto che di soldi per il calciomercato ce ne sono pochi. E' molto più facile trovare un buon tecnico. La priorità per tutte le società italiane sarà la sostenibilità finanziaria. E il calcio ha una grande occasione, speriamo venga sfruttata. Il calcio è vissuto al di sopra delle sue possibilità economiche. Credo che Inzaghi voglia garanzie tecniche dalla Lazio, il colloquio chiarirà definitivamente le posizioni".

Mihajlovic come lo vedrebbe alla Lazio?

"E' diverso da Inzaghi. Inzaghi ha espresso il gioco più moderno. Mihajlovic ha un'altra filosofia. Hanno in comune il dna laziale. Credo che questo aspetto sia molto importante, più di altri. Io spero che si trovi l'accordo tra Lotito e Inzaghi, e credo che sia la soluzione migliore. Ma non ho certezze".

La Juventus voleva tentare Zidane. Conte lo vedrebbe bene lì?

"Assolutamente, potrebbe fare molto bene. E' tra i migliori in circolazione, per l'ambizione che ha lui e il club potrebbe fare molto bene. Credo sia pronto per fare un altro salto di qualità".