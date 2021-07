tmw radio Cucciari: "Roma, Friedkin geniali nel portare Mourinho. Sarà fondamentale"

L'ex calciatore e tecnico Alessandro Cucciari a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sulla Roma.

Serve più Mourinho alla Roma o la Roma a Mourinho per rilanciarsi?

"La Roma viene da una stagione fallimentare, i presidenti sono stati geniali, perché capendo gli umori della piazza c'hanno messo una pezza. Così hanno messo a tacere le polemiche. E' vero che Mourinho negli ultimi anni ha vinto poco, ma per gli avversari è sempre stato un antipatico-vincente. Ha fatto una grande operazione d'immagine la Roma, che dà credibilità alla società giallorossa. E con lui forse i giocatori sono più invogliati a venire. Credo che Mourinho abbia accettato la Roma perché una grande piazza, e se riesce a vincere diventerà un uomo ancor più importante. E' stata la scelta giusta per i Friedkin. Ed è anche ideale Roma per Mourinho per rilanciarsi".

Darebbe via Dzeko per Belotti?

"La strategia della Roma è stata folle, ossia di pensare di arrivare in Champions attraverso l'EL e tralasciando il campionato. La Roma ha una base importante, da centrocampo in avanti. Belotti e Dzeko hanno caratteristiche diverse, il bosniaco se avesse avuto anche quel pizzico di cattiveria in più sarebbe in piazze ancora più importanti. Ho piena fiducia nei Friedkin, sono stati molto silenziosi ma stanno imparando molto del nostro calcio. In silenzio hanno piazzato il primo colpo. Se dovessi scommettere su un acquisto dico il play a centrocampo importante. E poi la rinforzerei con un portiere e un altro difensore. Con queste pedine credo che la Roma possa competere per le prime posizioni. Con un Mourinho cattivo ha tutti gli ingredienti per fare bene".

Spalletti a Napoli e Mourinho a Roma, quale può migliorare di più la squadra?

"E' fondamentale Mourinho, perché credo che porterà quel lato caratteriale che alla Roma è mancato con Fonseca".