L'ex difensore Daniele Daino a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato della nuova Serie A.

Ieri il calendario della Serie A, ma si parla di playoff-playout. Che ne pensa?

"Per la Serie A, visto anche il numero di squadre, lascerei così. La classifica deve essere lo specchio di quello visto durante l'anno. Si usa in serie minori e non si premia chi ha fatto meglio nell'annata ma chi ci arriva meglio. Darei più spazio alla meritocrazia".

Il confronto che ritiene più interessante per il prossimo anno?

"Voglio vedere Simone Inzaghi lontano dalla Lazio, dove è stato tanti anni e ha fatto bene. Sono curioso di vederlo all'Inter, se è quell'allenatore che abbiamo ammirato a Roma. E poi le romane, che con Sarri e Mourinho hanno tutte le potenzialità per lottare per il titolo. Molto poi dipenderà dagli innesti e dalle cessioni. L'Inter qualche problema ce l'ha, il Milan si è indebolito con la perdita di Calhanoglu e Donnarumma. Le romane se rimangono così possono partire alla pari. Vedremo cosa farà la Juventus".

Donnarumma e Calhanoglu hanno parlato dopo l'addio al Milan. Che ne pensa?

"Su Donnarumma ha inciso il rapporto con l'agente. Ha inciso il discorso economico con il Psg, soprattutto per quanto riguarda l'agente. Calhanoglu ha scelto l'Inter per l'infortunio di Eriksen, come giocatore è perfetto per sostituirlo. Poi lo hanno anche accontentato dal punto di vista economico".

Lazio, caso Luis Alberto: è Sarri che deve convincere il calciatore o lo spagnolo che deve chiedere scusa?

"Sono cose che sono sempre successe. Le scuse sono alla base, poi la palla passerà a Sarri, che sarà l'intermediario perfetto per ricongiungere le parti. Credo che nel progetto di Sarri sia un faro lo spagnolo, farà di tutto per tenerlo".