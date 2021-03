tmw radio Daino: "Roma, tutto sull'EL? No, può dire la sua per il quarto posto"

vedi letture

L'ex calciatore e tecnico Daniele Daino a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno.

De Zerbi-Fonseca, un pensiero su questi due allenatori:

"Sono allenatori che, al di là delle qualità umane, che si guardano poco nel calcio, per come interpretano il calcio si assomigliano molto. In fase di possesso palla fanno giocare bene le proprie squadre. Sono squadra organizzate, che sanno capitalizzare il lavoro fatto. Hanno un problema comune: sono allenatori preparati ma non completi. In fase difensiva vedo fare da Roma e Sassuolo errori di principio gravi. Ti fanno giocare bene ma ancora non sono maturi da poter dire che sono allenatori completi".

Roma, tutto sull'Europa League?

"E' una grande opportunità ed è giusto concentrarsi tanto su questa coppa. La Roma però non deve perdere concentrazione in campionato. Nella lotta per entrare tra le prime quattro la Roma ha le caratteristiche per provarci fino alla fine. Anzi, dovrebbe utilizzare il campionato per far bene anche in Europa League".