Gianni De Biasi, ct dell'Azerbaigian, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Sono veramente soddisfatto dei miei collaboratori, spero si riesca a fare qualcosa di importante, per dimostrare che noi italiani non andiamo all'estero a svernare né a passare il tempo. Tra venti giorni iniziamo il nostro percorso con il Portogallo, e il problema principale loro è che non sanno che noi li batteremo: spero ci affrontino con la leggerezza".

Voi costruite dal basso?

"No, noi vogliamo la palla più lontana dalla nostra porta! La spariamo nell'angolino in fondo, non siamo calcio evoluto, qui è la coda del mulo".

Ormai l'Italia è un punto di riferimento.

"Siamo dei mammoni, ma finalmente abbiamo capito che possiamo fare cose importanti anche in giro per il mondo. Ora qui io ho l'obiettivo di non arrivare quinto nel girone".

In sei giorni giocherete tre partite: come fare?

"Avessi una quarantina di giocatori lo farei tranquillamente... Proprio oggi abbiamo buttato giù le squadre per Portogallo, Qatar e Serbia".

Come lo vede il Torino di Nicola?

"Davide è ragazzo intelligente, uno che sa calarsi in una situazione che conosce da giocatore e adesso anche da allenatore. Può tirare fuori il massimo dai suoi, ha grandi capacità empatiche e volontà: gli auguro ogni bene, e credo che riuscirà quanto gli viene chiesto".

La Fiorentina è preoccupante?

"Ieri non hanno giocato una brutta partita, anzi... Spesso il risultato è determinato da episodi singoli, ma la Fiorentina ha fatto discretamente. La Roma ha capitalizzato al massimo una partita da X".

Come affrontare una realtà come l'Azerbaigian?

"Mi aspettavo un approccio un po' diverso caratterialmente, vorrei maggior coinvolgimento e spirito di partecipazione per lottare in rappresentanza del paese".