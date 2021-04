tmw radio Di Marzio: "Il Napoli la prima ora ha giocato in otto. La Juve non mi è piaciuta"

A commentare le gare di oggi, Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo, nel post gara su TMW Radio è stato mister Gianni Di Marzio.

Mister che giudizio dà al pomeriggio di Serie A?

"Differenza di qualità tra Napoli e Juventus sul piano della qualità. Abbiamo visto un Conte con un grande margine di vantaggio a nove domeniche dalla fine, non credo possa suicidarsi, potrebbe festeggiarlo anche nelle giornate finali a Torino contro la Juventus. Sancite qualità, voglia, temperamento alla squadra che nel tempo ha cominciato a giocare bene".

Che Napoli hai visto?

"Nella prima ora ha giocato con due o tre uomini in meno: Lozano, Zielinski e Mertens sono giocatori che quando sentono l'importanza della gara e la responsabilità di poter essere determinanti vengono meno. Deve far riflettere per il futuro, servono giocatori di mentalità. Le partite si vincono con certi giocatori, guardate Dybala e Ronaldo. La Juve non mi è piaciuta, avrà vinto grazie a due giocatori".

Nel primo tempo però la Juve è stata convincente.

"Nel primo tempo ho visto Cuadrado e qualche strappo di Chiesa. Non ho visto idea di gioco, organizzazione, ho visto un Rabiot in difficoltà. Pirlo si è trovato in grande difficoltà per una leggerenza societaria, incontrare Allegri non mi è parsa una cosa originale".

Come leggi la corsa Champions?

"Apertissima. Il Milan se non dovesse vincere a Parma andrebbe in difficoltà. Tutto aperto, mancano tante gare, i punti sono quelli, la corsa per la Champions è apertissima, anche se la Juve oggi ha fatto grandi passi avanti. Per me anche la Lazio sta dentro".