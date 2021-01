tmw radio Di Marzio: "Juve, manca un regista. E Pirlo non doveva accettare la panchina"

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è arrivato il momento di mister Gianni Di Marzio. Ecco le sue parole:

Juventus che rischia anche il quarto posto?

"Per me saranno Inter, Milan, Juve e Napoli ad andare in Champions. Sono molto critico su Pirlo, che non avrebbe neppure dovuto accettare quella panchina, per l'impreparazione al ruolo. Essere un grande in campo è un conto, in panchina è un altro. Devi avere forza per importi sui tuoi ex compagni. Poi non c'è ancora una formazione tipo, tanti adattamenti ed esperimenti. E poi servono giocatori veri per vincere".

Cosa serve a questa Juve?

"Io avrei preso un playmaker e non un esterno a 50-60 milioni. Arthur lo hanno preso per fare il play, poi dopo mezza partita è stato scartato da quella posizione. Manca uno che imposti il gioco".

Stasera la Supercoppa. Crisi profonda per Pirlo in caso di ko?

​​​​​​​"Puoi fare un mercato eccellente, ma se l'allenatore non ha l'esperienza è tutto più complicato. E' stato un rischio anche dargli una squadra forte".

Che succede in casa Roma?

"Alcuni allenatori hanno avuto come obiettivo quello di vincere lo Scudetto e sono stati criticati, vedi Pirlo e Conte. Anche Gattuso, che con il Napoli ha buttato via dei punti importanti, avendo una rosa all'altezza. Ma la Roma non era stata costruita per vincere. Nessuno si aspettava facesse questo campionato. Se perdi il derby ci vuole tempo per rimetterti in sesto".