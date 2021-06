tmw radio Galderisi: "Italia solida e bella. Con l'Austria mi aspetto Locatelli titolare"

vedi letture

A parlare di Italia a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Galderisi.

Ore di ansia a Salerno. Che ne pensa?

"Tra amicie parenti so che è un momento molto delicato. C'è grande entusiasmo e sappiamo la fatica per ritornare in Serie A. Speriamo tutto vada bene o rischiamo che diventi una barzelletta. Io mi auguro che si giochi la Serie A, c'è timore perché non si sa delle sorti della società. Un presidente come Lotito sa come comportarsi. Sarebbe assurdo perdere la A".

Cosa le piace di più della Nazionale?

"E' una squadra che si diverte, si aiuta, pensa di poter fare sempre risultato contro chiunque, l'equilibrio e la spavalderia contro ogni avversario. Mancini ha dato la gioia di giocare, c'è qualcosa di magico".

La preoccupa l'Austria?

"Sanno come muoversi in campo e aggredire gli azzurri. Ogni partita ha la sua storia, non mi spavento. Sono convinto che contro chiunque la Nazionale farà la sua partita".

In mezzo al campo chi scegliere?

"Per me Verratti è il più forte ma viene da un periodo difficile fisicamente parlando. Questa partita per me farà giocare Locatelli, accanto a Barella e Jorginho".