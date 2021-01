tmw radio Jeda: "Cagliari, Di Francesco così rischia. Lazio, serve più chiarezza su Inzaghi"

Per parlare del campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Jeda. Ecco le sue parole:

La Roma può lottare solo per il terzo posto?

"Fonseca mi piace molto, non fa mai polemiche e fa richieste soft alla società. Ora non può più pensare di andare indietro la Roma. Manca ancora tanto e con il Covid che ha stravolto le gerarchie, credo che la Roma avrebbe bisogno di un elemento per reparto, proprio per far rifiatare i titolari. Il ritorno di Zaniolo poi sarebbe fondamentale. Giusto non dare a prendere i giocatori che non ti servono, servono quelli giusti per migliorare la qualità della squadra".

Napoli, Zielinski è il centrocampista più completo al momento?

"Sicuramente Zielinski è un giocatore di grande qualità, ha forza e fiuto del gol. Freuler? Esegue alla perfezione le idee di Gasperini. Barella corre tantissimo, non so cosa abbia al posto dei polmoni. Kessié è tornato ai livelli di Bergamo ma è cresciuto sotto il livello di qualità e personalità. Veretout sta migliorando partita dopo partita".

Questo Napoli può risalire?

"Roma e Napoli sono molto simili, da centrocampo in su hanno grande qualità. La Roma ha dei momenti di appannamento in difesa ma è una squadra che quando attacca ti può fare anche 5 gol a partita. A volte poi sembra anche troppo sicura, così come il Napoli, che ha amnesie difensive. Poi nelle partite che contano steccano. Ed è lì che devono migliorare".

Lazio fuori dalla corsa Champions?

"Andava preso qualche giocatore in più visto che c'era la Champions. Giocare più su fronti, poi con il Covid di mezzo, è fondamentale avere una rosa lunga. Il rinnovo di Inzaghi poi non è da tralasciare, serve più chiarezza da Lotito. Un allenatore come lui non è facile da trovare in giro".

Cagliari, Di Francesco rischia?

"E' stata una società più tranquilla dal punto di vista degli esoneri negli ultimi anni. Certo, la situazione non è semplice quella di Di Francesco. Col Napoli puoi perdere, ma non in quel modo. E' da un bel po' che non vince e questa sfida che arriva è ancora più complicata. Non vincere da otto turni può far male dal punto di vista del morale".