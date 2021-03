tmw radio Maietta: "Inter, sarà Scudetto. Gattuso doveva fare di più con questo Napoli"

A TMW Radio, durante il Maracanà Show, nuovo appuntamento con Fan Rating, app collegata al format "La Casa del Tifoso". Una iniziativa che permette di fare le pagelle dei calciatori della propria squadra e non solo dopo le partite della Serie A partecipando a dei contest con premi in palio (buoni Amazon). Ospite della serata l'ex calciatore e dirigente dell'Empoli Domenico Maietta.

Skorupski tra i migliori in stagione per il Bologna. E ci si aspetta una grande partita anche col Napoli:

"Insigne tirerà molto e Skorupski spero pari tutto. E' un portiere moderno, affidabile, che guida bene la difesa. Farà di tutto per non far arrivare al tiro Insigne, che è molto imprevedibile e può far male al Bologna".

Che idea ha della stagione del Napoli finora?

"Sta facendo una stagione altalenante, ha una rosa competitiva e minimo deve lottare per lo Scudetto o per il secondo posto. Hanno avuto dei problemi ed è stata una delusione. Ci sta un'annata così però, spero che mettano le basi per un'annata prossima migliore. Inter e Milan se la giocheranno per lo Scudetto, le altre lotteranno. La Juventus? Non possono inserirsi. L'Inter ha una marcia in più".

Che partita deve fare il Bologna?

"Se la gioca a viso aperto con tutti. Fa molto possesso palla e poi verticalizza all'improvviso. Sarà difficile farlo col Napoli, che davanti è micidiale. Credo che faranno una partita di contropiede".

Mihajlovic e Gattuso, due allenatori che vivono momenti diversi:

"Miha è amato a Bologna. Ha fatto ottime cose da quando è arrivato, è entrato nel cuore dei tifosi. Gattuso invece, mi dispiace, ma con una squadra del genere poteva e doveva fare di più".

Quante chance ha l'Inter di arrivare in fondo e quanto è importante lo scontro con l'Atalanta?

"Penso che vincerà lo Scudetto perché meritatamente sta dimostrando di essere superiore alle altre. Anche se si stecca una partita, non succederà nulla".

Quali le chance del Crotone di salvarsi?

"Ha tanti giocatori esperti, hanno avuto dei problemi e il cambio allenatore non ha aiutato. Lì sotto il fatto esperienza conta tanto".

Come va all'Empoli?

"Spero si possa tornare in Serie A. Stiamo andando bene, abbiamo un tecnico davvero in gamba. Spero per tutti che si possa tornare in Seri A".

In zona retrocessione in Serie A cosa si aspetta?

"Mi aspettavo un passo in avanti del Parma, ma ogni volta ne fa due indietro. Difficile dire chi retrocederà. Il Torino ha partite da recuperare, poi ci sono Benevento e Spezia. La Fiorentina, con una rosa importante, sta facendo veramente fatica e rientra in questa lotta".

I suoi difensori preferiti?

"Romero, Tomiyasu e Smalling".