Luca Marchetti di Sky Sport è intervenuto nell’Editoriale di TMW Radio. Di seguito le sue parole sui temi del giorno:

Su Donnarumma al Psg

“Se hai un giocatore come Donnarumma che ha 22 anni ed è libero, la squadra la trovi. Il cerino è rimasto in mano a Raiola, ma ha trovato una soluzione. Se dovesse centrare tutti i bonus prenderà 60 milioni in 5 anni, quindi andrà a guadagnare più di quanto il Milan metteva sul piatto. Gigio sarà più ricco, ma non titolare al 100%. Navas ha fatto una stagione strepitosa, è amato dai tifosi e gli è appena stato rinnovato il contratto. Va incontro a una situazione che in passato c’è già stata: vedi Alisson che a Roma faceva il secondo a Szczesny. Un grande giocatore comunque non deve avere paura della concorrenza”.

Sulla cessione della Salernitana

“Non so se ci sarà una battaglia legale, ad oggi le voci di corridoio dicono che Lotito chieda tanti soldi per la Salernitana. Questo può far spaventare qualche cliente, ma un conto è cedere un giocatore e un conto è la società. Alla fine per queste cose ci rimette la piazza, ma mi auguro che non si arrivi a questo con la situazione che si risolva nel miglior modo possibile per la Salernitana e per il calcio”

Ziyech al Milan è una possibilità concreta?

“Il nome del giocatore è importante, proprio per questo è difficile andarlo a prendere. Se una squadra italiana dovesse acquistarlo lo farebbe in prestito e con una parte dell’ingaggio pagato dal Chelsea. Poi va fatta una considerazione sui rapporti tra il club inglese e Napoli e Milan a cui piace il giocatore. Il Chelsea non è un cliente comodo per discutere. Su Tomori ad esempio non è stato cambiato nulla rispetto ai primi accordi”