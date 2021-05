tmw radio Onofri: "Juventus, CR7 non ha una squadra che lo supporta"

Per parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Claudio Onofri.

Donnarumma, partita delicata per lui contro la Juventus. Potrà essere condizionato?

"Può esserci qualcosa emotivamente, ma sta giocando a pallone, è un professionista, lui deve giocare se l'allenatore lo ritiene il miglior interprete in quel ruolo. Se l'allenatore vede qualcosa, allora può decidere diversamente. Da quando è esordito, la caratteristica principale era la personalità in campo. Sotto questo aspetto non credo ci sia alcun problema".

Ronaldo, numeri da dominatori alla Juve. Ma condiziona i compagni?

"Anche in campo, in diverse occasioni, mi è parso di notare che un giocatore che aveva un passaggio più efficace, se Ronaldo gli veniva incontro la dava a lui. Il condizionamento nei suoi confronti c'è, ma i numeri poi contano di più e dicono che fa la differenza. Non gli è stata messa attorno una squadra che possa supportarlo".