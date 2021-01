Torino, affaticamento all’ileo-psoas di destra per Nkoulou: contro il Benevento non ci sarà

Allenamento pomeridiano per il Torino, in preparazione alla trasferta di Benevento di venerdì sera. Dopo l’attivazione muscolare Davide Nicola ha diretto una sessione tecnico-tattica che poi è terminata con una partita a campo e minutaggio ridotti. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Nicolas Nkoulou hanno confermato l’affaticamento muscolare all’ileo-psoas di destra. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Domani per Belotti e compagni seduta mattutina, cui seguiranno il pranzo e la partenza per il ritiro prepartita.