Torino, Nicola e la torta di compleanno: "Le piccole cose che ti rendono felice..."

Con un post sul proprio account Instagram Davide Nicola, tecnico del Torino, ha voluto condividere la torta di compleanno che i componenti dello staff granata gli hanno fatto trovare al termine dell’allenamento: “Le piccole cose che ti rendono felice..? Ad esempio, lo staff del Torino ed i tuoi ragazzi che ti accolgono a fine allenamento con una torta per festeggiare il tuo compleanno. Ma non è solo questo, che poi è già tantissimo. È il feeling, l’alchimia, l’entusiasmo che vedo crescere di giorno in giorno in ciascuno di loro a rappresentare per me il più grande dei doni. Grazie di cuore ragazzi, siete speciali. E grazie a tutti coloro che mi hanno rivolto un pensiero in questa bellissima giornata!”.