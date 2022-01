ufficiale I baby ramarri volano ancora in A. Tamiozzo passa dal Pordenone all'Inter

Il settore giovanile del Pordenone ancora sotto la lente di ingrandimento per l'eccellente lavoro svolto, che porta un altro nome nella massima serie calcistica italiana: Riccardo Tamiozzo, attaccante classe 2005 del vivaio neroverde, è stato infatti acquistato dall'Inter.

Questo il comunicato:

"Il Pordenone Calcio comunica il trasferimento all’Inter dell’attaccante Riccardo Tamiozzo.

Tamiozzo, classe 2005, è stato uno dei maggiori protagonisti della prima parte del campionato Under 17 Serie A-B. Trascinatore della squadra neroverde – in corsa per i playoff – con 7 reti in 9 presenze, è il secondo miglior marcatore dell’intero girone. Alla terza stagione con il Pordenone il giovane attaccante è stato protagonista di una crescita davvero importante e costante.

La Società fa un grande in bocca al lupo a Riccardo, certa che saprà farsi valere anche in maglia nerazzurra".