Ufficiale Addio MLS, Alan Velasco approda in Argentina: è un nuovo giocatore del Boca Juniors

Dall'Independiente alla MLS, con Dallas, finché Alan Velasco ha seguito il cuore e preferito tornare in madrepatria dopo tre stagioni in America. L'ala sinistra classe 2002 infatti ha accettato di fare ritorno in Argentina, questa volta però per vestire la maglia del Boca Juniors e giocare all'ombra della Bombonera. Il club statunitense ha ufficializzato il trasferimento dagli xeneizes per 9,5 milioni di euro.

Il comunicato ufficiale d'addio

"FC Dallas ha annunciato il trasferimento definitivo del centrocampista argentino Alan Velasco al Club Atlético Boca Juniors. Il trasferimento di Velasco è il secondo più grande nella storia di FC Dallas. Velasco ha fatto il suo debutto nella stagione regolare 2024 il 31 agosto contro i Colorado Rapids, dopo aver trascorso gran parte della stagione 2024 a recuperare da un infortunio al ginocchio subito nella partita dei primi turni dei playoff della MLS Audi Cup 2023 contro i Seattle Sounders FC. Nell'ultimo periodo della stagione 2024, Velasco ha segnato due gol e ha preso parte a otto partite, totalizzando 372 minuti. Nel 2023, Velasco è stato inserito nella lista delle 22 promesse Under 22 della Major League Soccer.

Ha giocato in 28 partite di stagione regolare della MLS, segnando quattro gol e fornendo quattro assist. Il centrocampista ha ricevuto la sua prima convocazione in nazionale con l'Argentina, segnando in un'amichevole con la squadra Under 23 contro la Bolivia Under 23 il 4 settembre 2023. Velasco è diventato il primo giocatore nella storia di FC Dallas a ricevere una convocazione da una squadra campione del mondo in carica. Velasco ha raggiunto un record personale nella MLS nel 2022, segnando sei gol e registrando sette assist (pari al miglior risultato della squadra) in 26 presenze. Ha debuttato con FC Dallas contro il Nashville SC il 12 marzo 2022, entrando come sostituto al 64' e segnando al 87'. FC Dallas ha acquisito Velasco per una cifra record per il club dal Club Atlético Independiente in Argentina nel febbraio 2022. Velasco è entrato nell'accademia di Independiente nel 2012 e ha fatto il suo debutto professionale nel maggio 2019, a 16 anni".