Ag. Koeman: "Parole di Laporta sulle sue condizioni esagerate. Controlli di routine"

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato delle condizioni di salute di Ronald Koeman, ricoverato qualche giorno fa a Barcellona: "Ha avuto un problema che lo ha portato in ospedale, ma si sottopone regolarmente ad alcuni esami perché un anno fa ha avuto un infarto. Gli ho detto di calmarsi" sono state le parole del numero uno dei catalani. È arrivata in questi minuti la risposta dell'entourage del tecnico olandese: "Le parole del presidente del Barcellona circa gli attacchi d'ansia di Ronald Koeman sono esagerate. Ronald è stato in ospedale per controlli della pressione sanguigna, un controllo di routine per persone con i suoi pregressi medici".

