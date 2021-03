Aguero lascia il City. Guardiola: "Sarà impossibile da sostituire. Ha fatto fare il salto di qualità al club"

Dopo l’annuncio arrivato nella serata di lunedì con il quale Sergio Aguero ha ufficializzato il suo addio al Manchester City al termine dell’attuale stagione, in Inghilterra e non solo è iniziata la caccia a quale sarà il campione che prenderà il posto del Kun nell’attacco della formazione di Pep Guardiola.

Un tema, questo, sul quale si è voluto esporre lo stesso tecnico catalano nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di SkySports UK: “Per quanto mi riguarda Sergio è insostituibile - ha spiegato Guardiola - perché ha contribuito a portare il club ad un livello superiore. In termini prettamente numerici si può pensare di sostituirlo anche se è molto complicato farlo viste le 360 partite disputate e gli oltre 250 gol messi a segno. Oltre alla quantità di titoli che abbiamo vinto con lui. Aguero, assieme ai vari Hart, Zabaleta, Kompany e David Silva, è uno di quei giocatori che io ho trovato già qui ma che hanno permesso al City di compiere un passo in avanti importante, un vero salto di qualità. Senza calciatori come quelli che ho citato questo club non avrebbe potuto ottenere i risultati che abbiamo centrato negli ultimi quattro-cinque anni”.