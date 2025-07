Ufficiale Altra cessione per l'Athletic Club: Bilbao lascia... Bilbao e passa al Celta Vigo

Il Celta Vigo si è assicurato un nuovo esterno d'attacco: la società spagnola ha acquistato Luis Bilbao. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Il Celta Vigo e l'Athletic Club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Luis Bilbao, ala sinistra di 21 anni che si unirà alla squadra riserve del Celta Vigo. Proveniente dal vivaio del Lezama, il giovane giocatore originario di Biscaglia ha firmato un contratto per le prossime quattro stagioni. Luis Bilbao è un attaccante noto per la sua verticalità e il suo equilibrio sulla fascia , qualità che ora saranno portate all'attenzione di Fredi Álvarez dopo diverse stagioni con il Bilbao Athletic, dove ha giocato 55 partite e segnato 5 gol. Nonostante sia stato convocato in prima squadra dell'Athletic in Copa del Rey, non ha mai esordito ufficialmente. La scorsa stagione ha giocato in prestito al Barakaldo CF, dove ha segnato 5 gol in 29 partite. Il Celta dà il benvenuto a un giocatore con grande potenziale e talento che difenderà lo scudo del Celta fino al 2029 . Benvenuto, Luis!".

Il comunicato dell'Athletic Club

"Luis Bilbao si unisce al RC Celta. Gli accordi includono bonus legati alle prestazioni, una percentuale su qualsiasi vendita futura, diritto di prelazione e una clausola di riacquisto per l'Athletic. L'Athletic Club e l'RC Celta hanno raggiunto un accordo affinché il giovane Luis Bilbao si unisca al club di Vigo. Oltre ai bonus basati sugli obiettivi di rendimento, l'Athletic riceverà una percentuale su ogni futura vendita, il diritto di prelazione su qualsiasi offerta per il giocatore e l'accordo include anche una clausola di riacquisto. L'ala Bilbao, 22 anni, che ha trascorso le ultime due stagioni in prestito al Barakaldo CF e al CyD Leonesa, ha giocato 46 partite per il Bilbao Athletic (segnando cinque gol) e ha preso parte a un ritiro pre-stagionale con la prima squadra. L'Athletic Club desidera ringraziare Luis per l'impegno e la dedizione dimostrati durante la sua permanenza a Lezama e gli augura la migliore fortuna per il suo futuro personale e professionale".