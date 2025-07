Ufficiale Nuovo acquisto per il Los Angeles FC: dal Grasshoppers arriva in prestito Choiniere

La MLS ingaggia un altro talento dall'Europa: si tratta di Mathieu Choiniere, centrocampista tesserato dal Los Angeles FC. Di seguito il comunicato ufficiale:

"L'LAFC ha acquisito in prestito fino al 31 dicembre 2025 il centrocampista Mathieu Choinière dal Grasshoppers Club Zürich, squadra della Super League svizzera. Originario del Québec e membro della nazionale canadese, Choinière è cresciuto nel settore giovanile del CF Montreal, entrando a far parte dell'accademia nel 2011, e ha firmato con la prima squadra del club canadese nel 2018. Ha collezionato 120 presenze in MLS a Montreal (di cui 89 da titolare), segnando 11 gol e tre assist, e ha ottenuto consecutivamente la nomination all'MLS All-Star Team nel 2023 e nel 2024.

'Mathieu è un giocatore collaudato nel nostro campionato, la cui esperienza, intelligenza e versatilità a centrocampo saranno una risorsa straordinaria per il nostro gruppo', ha dichiarato il co-presidente e direttore generale dell'LAFC, John Thorrington. 'Siamo entusiasti di dargli il benvenuto all'LAFC, mentre rafforziamo la nostra rosa per puntare a nuovi trofei'.

Il ventiseienne ha collezionato 17 presenze con la nazionale canadese, tra cui quattro presenze e tre presenze da titolare durante la Concacaf Gold Cup, conclusasi di recente quest'estate.

